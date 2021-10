Inter, Zhang allontana le voci di cessione

Il presidente dell'Inter Zhang

Collegato via web da Nanchino il presidente Steven Zhang allontana le voci su un disimpegno cinese dalla proprietà dell'Inter. Le voci di cessione - dichiara in occasione dell'assemblea dei soci - sono "false e speculative. Ribadisco che il progetto della proprietà, il sostegno e l'impegno sono a lungo termine, la nostra visione per il futuro è chiara e definita".



La situazione conti per il club nerazzurro però non è rosea. L'assemblea ha approvato il bilancio al 30 giugno 2021, che certifica una perdita da record: -246 milioni. la più alta mai registrata da un club italiano. A pesare la pandemia: l'impatto del Covid, spiega la società in una nota, ammonta a circa 110 milioni, "di cui 70 riconducibili all’azzeramento degli introiti da gara a causa della chiusura degli stadi e 40 milioni alle riduzioni contrattuali degli sponsor".



Il nuovo stadio di Milano, ha poi aggiunto il presidente dell'Inter, è un progetto "fondamentale per il club". Proprio domani (venerdì 29) dovrebbe esserci un nuovo incontro tra Comune di Milano, Milan e Inter.