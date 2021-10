Milano a ritmo di musica con JazzMi

Torna JazzMi la rassegna che racconta l'universo musicale del jazz in tutte le sue declinazione. La sesta edizione, in diversi locali della città e in alcuni comuni limitrofi, è partita all'insegna della fusion.Tra gli appuntamenti, nella cornice di Armani Silos, sei grandi classici del cinema legati al jazz. Il programma completo su jazzmi.it Il servizio di Giorgio Moro.