Inter ko, la Lazio vince 3-1 all'Olimpico

Una partita di grande significato emotivo per il neo-allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, che torna a Roma dopo una vita in biancoceleste. Quando il mister ha sfilato sotto la curva avversaria i tifosi hanno mostrato lo striscione: “22 anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone”.

La partita parte lenta, poi i padroni di casa diventano pericolosi con un tiro di Pedro, il cui tiro viene respinto di testa da De Vrij, e con Leiva, che calcia troppo in alto.

All'undicesimo del primo tempo Barella viene steso in area da Hysaj: per l’arbitro è calcio di rigore. Al dischetto va Ivan Perisic che segna. 1 a 0 per l'Inter.



Al sessantaquattresimo il pareggio di Immobile, sempre su rigore.



I biancocelesti ribaltano il risultato all'81esimo con Felipe Anderson



Chiude la partita la rete di Milinkovic, che porta la Lazio sul 3-1