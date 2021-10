Vaccino, terza dose per 60enni e 70enni: finora 24mila prenotazioni

Sono circa 24mila i lombardi che hanno prenotato la terza dose di vaccino anticovid nel primo giorno di apertura delle agende per over 60 e per i maggiorenni con elevata fragilità.Si prenota sul solito portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it o chiamando il. Bisogna aver ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi.Ci si vaccina nei circa 80 hub regionali attivi,. Per il coinvolgimento dei medici di base si attende il via libera all'utilizzo della terza dose Moderna, più facile da gestire di Pfizer. Gli over 65 e le persone con elevata fragilità possono prenotare l'antinfluenzale, da fare in contemporanea.Il servizio di Alice Monni