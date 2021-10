Misure di sicurezza rafforzate per le manifestazioni contro il green pass

L'ultima manifestazione contro il green pass a Milano

Vertice in prefettura a Milano in vista delle manifestazioni contro il green pass previste nelle prossime ore.

Misure di sicurezza rafforzate in particolare attorno alla stazione centrale e ai palazzi delle istituzioni. Sotto osservazione i social network e i canali di comunicazione dei gruppi no vax e no green pass.

Sabato la manifestazione principale partirà alle 17 da Piazza Fontana, sfilerà in Piazza Duomo e si concluderà davanti alla Sede della Rai. Prevista la partecipazione di decine di migliaia di persone. E’ il tredicesimo fine settimana di proteste dall’entrata in vigore del green pass.