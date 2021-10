Travolto da un'onda in Costa Rica, muore volontario animalista

Il volontario morto in Costa Rica

Stava nuotando nel Pacifico, in Costa Rica, quando un'onda lo ha travolto. E nemmeno la guardia costiera è riuscita a ritrovarlo. Così ha perso la vita Marco Penza, 27 anni, di Limbiate, volontario di un’associazione che salva le tartarughe. Era arrivato in America Centrale da una decina di giorni. Non aveva un'assicurazione sanitaria, scrivono gli amici, che hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme.com per pagare le ricerche e rimpatriare la salma se verrà ritrovata. Il padre e il fratello del ragazzo sono partiti per il Centro America due giorni fa. Le donazioni, in due giorni, hanno superato gli ottomila euro.