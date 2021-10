"Non aprite quella mostra"

Badiucao ad Honk Kong

La mostra dell'artista-dissidente cinese Badiucao che si aprirà il 13 novembre a Brescia non è gradita alla Cina. Con una lettera inviata dall'ambasciata cinese al sindaco della città Emilio Del Bono Pechino ne ha chiesto l'annullamento ma il primo cittadino ha già dichiarato che non se ne parla. Il Banksy cinese, come è soprannominato l'artista di Shanghai che lavora in esilio in Australia, ha pesantemente criticato il governo di Pechino per la gestione della crisi innescata dal covid, ma già da prima della pandemia è in costante rotta di collisione con i vertici del Partito comunista cinese.