Neonazisti, perquisizioni della polizia

Palazzo di giustizia di milano

Otto perquisizioni sono state eseguite oggi in diverse città italiane (in Lombardia a Brescia) dalla polizia nei confronti di altrettante persone indagate per accesso abusivo a un sistema informatico, violenza privata, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa. L'attività investigativa, coordinata dal capo della sezione Antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili e dal pubblico ministero Francesco Cajani, è partita da un duplice accesso abusivo alla piattaforma Zoom.



I fatti risalgono al 26 gennaio di quest'anno e al 4 febbraio in occasione della Giornata della memoria. In questo secondo caso, nel corso di una videoconferenza, organizzata dal Comune di Cinisello Balsamo e destinata alle scuole superiori, si erano intromesse diverse voci con frasi inneggianti al duce e a Hitler e con ingiurie contro gli ebrei.

Gli otto perquisiti sono un ventunenne e sette minorenni: secondo l'accusa interagiva in una chat su Telegram, ora non più attiva.