Corteo No Green pass, insulti a Sala

Partito corteo No Green Pass

E' partito poco dopo le 17 da piazza Fontana il quindicesimo corteo di protesta dei No Green Pass a Milano. Per la prima volta i manifestanti hanno concordato con la Questura il percorso, con l'arrivo previsto in corso Sempione, davanti alla sede della Rai.

Cori di insulti all'indirizzo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si sono levati dai manifestanti quando il serpentone era davanti a Palazzo Marino. Anche per questo, l'intera piazza Scala è stata transennata, con agenti schierati a difesa dell'ingresso del comune.



Alcuni momenti di tensione quando un videomaker è stato picchiato.

In piazza della Repubblica alcuni manifestanti hanno deviato rispetto al percorso previsto, provando a dirigersi verso la stazione Centrale.



Oggi in piazza Duomo, si e' svolto anche un presidio contro la certificazione verde organizzato dai movimenti 'no paura day' e 'primum non nocere'.



Nel video, alcune immagini del corteo in via Manin