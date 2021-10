No green pass, 4 giovani denunciati dopo il corteo

I no green pass in piazza Duomo

Quattro giovani denunciati, sei identificati. E' il bilancio del quindicesimo sabato di protesta dei no green pass a Milano.

Per la prima volta i manifestanti avevano presentato alla Questura il percorso del corteo, da piazza Fontana fino alla sede Rai di corso Sempione. Ma per due volte hanno provato a deviare. Prima nei pressi di piazza della Repubblica, poi a fine corteo - quando il gruppo si è disperso e alcuni manifestanti si sono diretti verso piazza Duomo.



Due lombardi e un piemontese, tra i 22 e i 30 anni, sono stati portati in Questura e denunciati per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata. Un quarto giovane - un 19enne di Gessate - anche per istigazione a disobbedire alla legge.



Nel corso della manifestazione, momenti di tensione all'altezza di Palazzo Marino, quando dai no green pass si sono levati cori di insulti diretti al premier Draghi e al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Insulti continui ai giornalisti che seguivano il corteo e nei confronti dei giornalisti Rai sotto la sede di Milano. Aggredite con spintoni due troupe televisive. Il servizio di Roberto Rotondo.