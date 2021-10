Omicidio del professore, assolti i due indiani

Cosimo Errico, il professore ucciso a Entratico

Sono stati assolti i due cittadini indiani accusati di omicidio e favoreggiamento per la morte di Cosimo Errico, il professore di 58 anni ucciso nella sua fattoria didattica di Entratico, nella bergamasca,nell'ottobre di tre anni fa.

Secondo i giudici della Corte d'Assise di Bergamo non sarebbe stata provata sufficientemente la loro responsabilità. L'accusa aveva chiesto 24 anni per Surinder Pal, indiano di 58 anni, che era in carcere con l'accusa di omicidio volontario, e 4 anni per favoreggiamento al coinquilino e connazionale Mandip Singh, 39 anni, rimasto sempre a piede libero. I due immigrati lavoravano come operai nella cascina di Errico.