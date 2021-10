Omicidio Beccalli, parla la sorella di Sabrina

"Mia sorella non è morta da sola": Simona Beccalli parla all'indomani della sentenza che ha assolto Alessandro Pasini dall'accusa di avere ucciso volontariamente la sorella Sabrina. L'uomo è stato condannato a 6 anni unicamente per distruzione di cadavere e incendio di auto.

Di Sabrina Beccalli, 39 anni, si erano perse le tracce nella notte di Ferragosto del 2020. I suoi resti, carbonizzati insieme a quelli della sua auto, all'inizio erano stati scambiati per quelli di un cane.

La famiglia continua a non credere alla tesi, accolta dal giudice, che sia morta per overdose; la Procura ricorrerà in appello.

Pasini, nel frattempo, è uscito dal carcere. E' tornato a casa, a Cremona. Rifiuta di commentare la sentenza.



Nel video, l'intervista di Elena Scarrone a Simona Beccalli



