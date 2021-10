Parte un colpo di fucile, padre uccide figlia di 15 anni

I carabinieri sul posto

Tragedia a San Felice del Benaco, nel bresciano.

Un padre ha ucciso la figlia quindicenne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. L'uomo aveva in mano l'arma quando è partito un colpo che ha raggiunto la ragazza in pieno petto. Inutile l'intervento dei soccorritori, che hanno solo potuto constatare il decesso della giovane. Il padre sarà indagato per omicidio colposo per permettere tutti gli accertamenti del caso.