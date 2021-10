Il consigliere contro il green pass: "Il mio ufficio davanti al Pirellone"

"Martedì sposterò ufficialmente il mio ufficio davanti alla sede del Consiglio Regionale lombardo per manifestare contrarietà al green pass" e "per chiederne l'abolizione in Lombardia, visto che il 90% è già vaccinato". Lo ha annunciato in una conferenza stampa all'interno di Palazzo Pirelli il consigliere lombardo del Movimento 5 stelle Luigi Piccirillo.



"La mia azione di protesta - ha aggiunto Piccirillo - è contro l'uso politico del green pass per sfavorire i lavoratori e le fasce di popolazione più povere: questa situazione sta causando notevoli disagi sociali ed economici". L'esponente lombardo dei 5 stelle ha negato di essere un 'no vax' ma alla domanda se è vaccinato contro il Covid ha risposto: "Questa è una informazione riservata, sono entrato qui con il tampone, querelo chiunque mi definisca no vax".



Con una nota i Cinque Stelle lombardi prendono le distanze: "Le attività del consigliere Piccirillo sono espressione di iniziative personali, i cui contenuti sono stati celati e pertanto non condivisi con il gruppo regionale del Movimento". E ancora: "Tali posizioni si collocano al di fuori della linea decisa di comune accordo". "La tutela della salute, dell'istruzione in presenza e del lavoro" - si conclude la nota - "non possono lasciare spazio ad ambiguità politiche e convinzioni personali".