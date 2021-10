Parma - Monza finisce 0 a 0

Il match Parma-Monza dal sito web Ac Monza

Nulla di fatto al Tardini nell'ottava giornata di Campionato di Serie B. Finisce 0 a 0 il match Parma - Monza, entrambe inchiodate a pari punti a metà classifica. Partita deludente, con ritmi lenti e senza particolari occasioni da gol. Unico sussulto al 60' per i padroni di casa, con il centrocampista argentino gialloblù Brunetta che colpisce la traversa, poi gli uomini di Maresca non riescono a sfruttare la superiorità numerica per l'espulsione di Marrone nelle fila brianzole. Squadre ora a 10 punti.