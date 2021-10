Mondiali di short track, oro per Arianna Fontana e Yuri Confortola

Due ori per gli atleti lombardi nella seconda tappa della coppa del mondo di short track, in corso a Nagoya in Giappone.

Arianna Fontana, 31enne di Sondrio, ha conquistato l'oro nei 500 metri, e ha preso anche la medaglia d'argento nei 1.500.

Oro nei 1.500 per Yuri Confortola, originario di Tirano in Valtellina; un successo storico, che gli azzurri in coppa del mondo non raggiungevano dal 2007.