Calcio, Stefano Pioli vince il Premio Liedholm

Dopo lo stop per la pandemia nel 2020, finalmente riprenderà in presenza la consegna del premio alla memoria di Nils Liedholm, allenatore e calciatore svedese con cittadinanza italiana.



Il riconoscimento, edizione 2021, è stato assegnato Stefano Pioli, tecnico del Milan. Ecco le motivazioni: “Per lo stile e l'eleganza che hanno contraddistinto il suo ruolo prima di calciatore e poi di allenatore e per la serietà e la serenità trasmesse nell'affrontare critiche e momenti difficili incontrati nel percorso di crescita della propria carriera. Senza mai ricercare alibi”.



La cerimonia di consegna sarà il 10 novembre a Villa Boemia di Cuccaro Monferrato (Alessandria), già residenza della famiglia Liedholm.



A consegnare l’onorificenza Carlo Liedholm, figlio di Nils, e Fabio Bellinaso, presidente del comitato organizzatore.



"Siamo arrivati all'edizione del decennale – ha spiegato Bellinaso - che abbiamo scelto, anche sulla base delle indicazioni ricevute dagli addetti ai lavori, di limitare per alla sola sezione del calcio. Contiamo di riprendere la premiazione per gli altri sport dal 2022, confidando in un completo ritorno alla normalità”.



Un bel modo di celebrare il centenario della nascita della leggenda del calcio.