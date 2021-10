Corsa al tampone per chi non è vaccinato: farmacie e centri privati

Tamponi nelle farmacie

I lavoratori non vaccinati non possono rivolgersi agli ospedali per i tamponi. Per loro l'unica soluzione è il test nelle farmacie e nei centri privati. Regione Lombardia ha stipulato un protocollo con 1500 farmacie per calmierare i prezzi, ma le prenotazioni sono molte e in qualche caso i tempi di attesa più lunghi del solito. I centri privati garantiscono il tampone in tempi più brevi ma i costi sono più elevati anche se sono numerose le convenzioni con le aziende. Tutte le informazioni nel servizio di Maria Itri