Si chiama "magnifica fabbrica" ed è il concorso internazionale per progettare un nuovo polo culturale, artistico e produttivo, con la nuova sede dei laboratori del teatro alla Scala. Il bando sarà presentato da Comune di Milano e fondazione Teatro alla Scala. L'area interessata è quella della ex fabbrica Innocenti nel quartiere di Rubattino, da tempo dismessa. L'obiettivo è dare vita a una struttura più funzionale e tecnologicamente avanzata rispetto a quella della ex Ansaldo. In parallelo, sarà ampliato il parco della Lambretta; previsto infine il recupero del Palazzo di Cristallo, edificio dell'ex stabilimento Innocenti-Maserati, testimonianza storica del passato industriale del quartiere.