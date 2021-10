La dose "booster" a medici e infermieri. Si parte dall'ospedale Niguarda

La preparazione del vaccino anti-covid al Niguarda

Domenica 27 dicembre, in quello che fu chiamato il Vax-day, erano stati i primi ad offrire il braccio per la dose di vaccino anti-covid: medici, infermieri, lavoratori degli ospedali che erano stati la prima linea allo scoppiare dell'epidemia a marzo 2020 e che già stavano affrontando la seconda ondata. Da oggi tocca di nuovo a loro, per la dose "booster", ovvero la terza iniezione che ha lo scopo di mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria al virus e che va fatta almeno sei mesi dopo la seconda. Si parte, come allora, dal Niguarda questo pomeriggio. I 250 slot del primo giorno sono tutti prenotati, le registrazioni si erano aperte giovedì anche per collaboratori, specializzandi, addetti alle pulizie. Questa fase riguarda anche ospiti e lavoratori delle residenze per anziani.