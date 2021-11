Basket, L'Olimpia non si ferma più

Troy Daniels (Olimpia)

Sei partite, sei vittorie. E che vittorie, verrebbe da dire. L'Olimpia Milano rifila 29 punti a Sassari e continua la sua corsa solitaria in classifica. Basta un primo tempo da 42 a 30 per mettere la partita in ghiacciaia. Sugli scudi, un Troy Daniels da 16 punti con il 50% da 3 punti. 339 gare in Nba con il 39% da 3 in carriera, l'americano di Roanoke, Virginia, sta cominciando a mostrare anche qui di che pasta è fatto. In settimana la maxi sfida in Eurolega tra le Scarpette Rosse e il Barcellona.

Terza vittoria in fila per la Germani Brescia che batte 97 a 81 la Fortitudo Bologna con un record mostruoso nelle triple. 17 canestri da 3 segnati su 33 tentati, record societario eguagliato in serie A. Merito di un primo tempo da 59 punti. E un Mitrou-Long da 25 punti. Corre anche la sempre più sorprendente Cremona, che vince a Reggio Emilia grazie a 23 punti di Pecchia e un'altra solida, tosta partita di Matteo Spagnolo, 18 anni, uno dei più grandi talenti del basket europeo. Undici punti, tanta lucidità e un canestro decisivo, proprio di fronte agli osservatori di mezza Nba: dai Lakers ai campioni dei Milwaukee Bucks, dagli Heat ai Philadelphia 76ers. Le prove c'erano già, sin dalle giovanili. E' nata una stella.

Infine non si arresta la crisi di Varese, che perde 96 a 78 a Treviso. Due assenze per Covid non bastano ad alleggerire il morale. Ultima in classifica. 1 vittoria in sei partite.