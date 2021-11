Continua la corsa in testa a campionato di serie B del Brescia che esce dal "Menti" di Vicenza con 3 punti pesantissimi e allunga in classifica portandosi a +3 sul Lecce. Vittoria per 3-2 dei lombardi al termine di una partita rocambolesca e ricca di colpi di scena.

Il derby lombardo fra Monza e Como vede per ora in vantaggio la squadra di casa.: 2-0 il parziale



La Cremonese, intanto, ha battuto fuori casa la Reggina 1-2