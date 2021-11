Corrono i contagi. Fontana: "La Lombardia resta zona bianca"

Da un lato c'è il virus che ormai non avanza. Corre. Dall'altro ci sono gli ospedali. Dove i ricoveri continuano a crescere ma la situazione resta sotto controllo, anche grazie ai vaccini. E' questa la fotografia della situazione della Lombardia nel monitoraggio dell'istituto superiore di sanità. Partiamo dai contagi settimanali ogni 100mila abitanti. A inizio novembre erano 34. Poi 56, oggi 88. La provincia peggiore, varese, con 112.

Ma, per passare in zona gialla bisogna anche superare il 15 per cento dei letti occupati negli ospedali e il 10 in terapia intensiva. Oggi la Lombardia è - rispettivamente - a 9 e 3.7 per cento. Lontano dal limite.

"La Lombardia sarà ancora per una settimana in zona bianca - ha annunciato il presidente Fontana - ma bisogna comunque mantenere la guardia sempre alta, perché non possiamo distrarci". "Però questo dimostra che le vaccinazioni sono un'importante barriera contro il virus.

In questi giorni l'appello dei governatori: si introducano limitazioni solo per chi non ha effettuato il vaccino. Il modello è la Germania di Angela Merkel al centro della quarta ondata. In caso di aumento dei ricoveri - entrerà in vigore la regola cosiddetta del 2g. Ovvero Bar, ristoranti, luoghi di svago e cultura accessibili solo a chi è vaccinato o guarito.

Intanto continuano a correre le prenotazioni per le terze dosi, specialmente per chi ha tra 40 e 59 anni. Ieri - primo giorno dall'apertura, le prenotazioni per quella fascia d'età sono state 170mila.



