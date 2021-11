Covid, crescono i minorenni contagiati e ricoverati

Pronto Soccorso del Policlinico

Bambini e ragazzi sotto i 19 anni in questo momento sono i più colpiti dal Covid. In Italia e in Lombardia un caso su 4 ha meno di 18 anni. La crescita più significativa dei contagi, ma anche l'incidenza mensile più alta, è tra 6 e 11 anni. 484 casi positivi ogni 100mila abitanti nel mese di novembre, più del doppio di ottobre e oltre il quadruplo della popolazione generale.



Aumentano anche i ricoverati under18: a novembre oltre 3.700, quasi sette volte quelli dell'anno scorso. Nessuno però è finito in terapia intensiva.



Per frenare la corsa del virus, considerando anche il possibile arrivo di nuove varianti, si accelera sulle terze dosi: ieri 134mila prenotazioni. Il Covid continua a colpire di più i non vaccinati, lo è il 44% dei positivi lombardi. Ma salgono i contagi tra chi ha fatto le due dosi da più di 5 mesi, quasi un caso su 4. Dopo 6 mesi l'efficacia nel prevenire la malattia cala dal 72 al 40%, resta alta quella di prevenzione dei casi gravi. Il tasso dei vaccinati in terapia intensiva è infatti 12 volte più basso degli immunizzati con ciclo completo.



La regione vuole arrivare a somministrare 100mila dosi al giorno, aumentando slot e centri vaccinali, anche nei supermercati. Da dicembre avranno diritto alla terza dose a 5 mesi dalla seconda tutti gli over 18, e arriverà il via libera dell'agenzia del farmaco al vaccino per i bambini sopra i 5 anni.