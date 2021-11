Individuato primo caso di Omicron in Italia

Un reparto Covid

E' stato individuato dai tecnici del Laboratorio di Microbiologia clinica dell'Ospedale Sacco di Milano il primo caso in Italia di variante Omicron del Covid19. Secondo quanto riferisce l'Istituto superiore di Sanità, si tratta di un paziente proveniente dal Mozambico. Si procederà ora al sequenziamento dei campioni di alcuni suoi familiari, tutti residenti in Campania, risultati positivi al virus, per determinare se anche per loro si tratta della nuova variante. Al momento non sono stati identificati altri contatti positivi in Lombardia