No green pass in piazza Duomo, momenti di tensione

Manifestanti no green pass a Milano

Ancora tensione in centro a Milano tra no green pass e forze dell'ordine. Nel tardo pomeriggio, un gruppo di manifestanti ha tentato di muoversi in corteo da piazza Duomo verso via Torino, ma è stato bloccato da agenti in tenuta antisommossa, che si sono schierati per impedire il passaggio. Il clima era surriscaldato, ma non ci sono state cariche. Alcuni negozi all'inizio della nota via dello shopping hanno comunque preferito abbassare le serrande per qualche minuto, per precauzione, proteggendo i clienti all'interno. I manifestanti, qualche centinaio, sono rimasti raggruppati per bloccare il traffico, scandendo slogan contro il governo, le regole anti Covid e i vaccini.



Nel video le immagini dei manifestanti e della polizia schierata.