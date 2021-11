Incidente sulla A4, grave il manager di Vincenzo Nibali

L'auto di Johnny Carera dopo lo schianto

Mondo del ciclismo scosso dalla notizia del grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Johnny Carera, procuratore di numerosi campioni come Tadej Pogacar e Vincenzo Nibali. Ieri sera, intorno alle 23.40, mentre viaggiava sulla sua Porsche sull'autostrada A4 Milano-Venezia in direzione Bergamo, all'altezza di Agrate, è stato travolto da un mezzo pesante con targa polacca che ha fatto inversione a U all'improvviso ed è poi ripartito in contromano. Inizialmente è stato ricoverato all’ospedale di Niguarda a Milano in codice giallo, ma nella notte le sue condizioni si sono aggravate e hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva, in prognosi riservata. Illeso invece il conducente del camion.