Acque agitate in casa Tim

La sede Tim a Rozzano

Si surriscalda sempre più il clima in casa Tim che ha convocato il secondo consiglio di amministrazione straordinario in dieci giorni, in anticipo anche rispetto alla data prevista del 26 novembre. Un'urgenza accresciuta dall'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera dell'interesse del fondo americano Kkr all'acquisizione di tutto il gruppo. Fondo che è già azionista di Fibercop, il ramo Tim che porta la fibra ottica dentro le case.

Da tempo, complici anche i conti in rosso e una compagine azionaria complicata, i francesi di Vivendi, che controllano Tim con una quota di quasi il 24%, premono per un cambio al vertice. La mossa di Kkr li ha messi in allarme: è un colosso da 400 miliardi di dollari, con cui è arduo competere. Si dice anche che i francesi abbiano cercato una sponda in nel fondo inglese Cvc. Ma poco fa la societa' ha smentito. La partita è alle prime mosse e preoccupa anche i sindacati: quasi 43 mila i dipendenti Tim in italia, oltre 5 mila solo in Lombardia. Un ennesimo investitore straniero nella compagnia di telecomunicazioni proprietaria dell'infrastruttura più delicata del Paese potrebbe poi portare lo Stato, già presente in Tim attraverso Cassa Depositi e Prestiti, a rafforzare la presa. Il Ministero dello Sviluppo Economico al momento si limita a un no comment.