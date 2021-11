Tim: Gubitosi si fa da parte, deleghe a Labriola e Rossi

La sede Tim a Rozzano

Luigi Gubitosi fa il passo indietro che aveva preannunciato, non rassegna le dimissioni ma rimette le deleghe al cda. Nel ruolo di Direttore Generale viene sotituito da Pietro Labriola, già ceo di Tim Brasile. A lui il compito di aprire la data room e trattare con il fondo americano. In Borsa il titolo è rimasto fermo a 48 centesimi (leggermente al di sotto del'offerta di KKR) in una seduta burrascosa per tutto il resto del listino. Piazza Affari chiude a - 4,6%



Sul tavolo del cda c'era anche il nodo dei conti con i rilievi portati dal collegio sindacale e dal comitato rischi che avrebbero trovato uno scostamento di qualche centinaio di milioni di euro a livello di ricavi, in buona parte legato ai risultati deludenti della partnership con Dazn. Le opzioni sul tavolo sono due, farlo emergere subito come vorrebbe il fronte vicino ai francesi di Vivendi, sotto forma di una nuova (la terza) correzione delle stime, o aspettare la fine dell'esercizio, confidando sul recupero degli scostamenti con una serie di contromisure, tra cui la revisione degli accordi con Dazn, nuove azioni sui costi e le iniziative del piano che sarà presentato a febbraio.



Restano invece sul piede di guerra i sindacati che per lunedì confermano la mobilitazione unitaria a difesa dei lavoratori di Tim, con un presidio al Mise e davanti alle prefetture di tutta Italia "per urlare tutto il loro sdegno di fronte all'atteggiamento del Governo riguardo la vicenda della rete unica di tlc e la situazione di forte conflittualità che è esplosa nuovamente nel gruppo Tim".