A bordo della Volante per ritirare la pensione

L'anziano a bordo della Volante della polizia

Il signor Francesco vive solo e ha problemi a camminare, dunque ha gravi difficoltà ad andare all'ufficio postale per ritirare la pensione. Così ha pensato di chiedere aiuto ai poliziotti della questura di Milano, a cui ha telefonato confidando i suoi problemi. Andrea e Marco, agenti delle Volanti, lo hanno raggiunto a casa e accompagnato alle poste più vicine a bordo della "pantera". Alla fine il signor Francesco, come si vede nel video girato proprio a bordo dell'auto della polizia, ha voluto ringraziare via radio per l'aiuto ricevuto.