E' stato trovato morto in un boschetto di Abbiategrasso, in provincia di Milano, l'uomo di 87 anni che era scomparso da casa venerdì scorso. Il corpo si trovava in un boschetto, lontano circa un chilometro dall'abitazione dove l'anziano abitava. L'uomo soffriva da tempo di Alzheimer. Durante le ricerche - condotte da Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile - sono stati utilizzati anche i droni. L'anziano sarebbe morto per cause naturali. Sul corpo non sono state trovate ferite.