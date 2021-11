Reina colpito da una monetina

L'Atalanta fa sapere in una nota che, "a seguito di individuazione da parte della Questura di Bergamo dei soggetti autori del lancio di oggetti in occasione dell'incontro Atalanta-Lazio, si attivera' affinche' siano applicati immediatamente i provvedimenti di inibizione all'impianto nei termini che verranno definiti dalle Autorita' competenti". Durante la sfida di sabato al Gewiss Stadium, finita 2-2, una monetina ha colpito il portiere spagnolo dei biancocelesti, Reina, rimasto pero' in campo.