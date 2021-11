A Berna finisce in parità Young Boys - Atalanta: 3-3

L'Atalanta ha pareggiato 3-3 a Berna contro gli Young Boys con Musso che salva il risultato a pochi secondi dal fischio finale.

Domani altra giornata di Champions, tocca alle milanesi. Sulle ali del successo contro il Napoli, l'Inter prova a chiudere il discorso della qualificazione agli ottavi di Champions. Dalla sua avrà domani il sostegno del pubblico di San Siro, e la spinta del rilancio concretizzato proprio in Europa: dopo un punto in due gare, due vittorie contro lo Sheriff. Se battono lo Shaktar, e se il Real non perde in casa con lo Sheriff - i nerazzurri passano con un turno di anticipo.Indisponibili De Vrij e Sanchez, si spera di recuperare Barella e Correa, un po' acciaccati nel big match di domenica.Per il Milan invece è l'ultima spiaggia europea. Fanalino di coda del girone con un punto, si gioca tutto al Wanda Metropolitano dell'Atletico Madrid. Tre punti sono indispensabili per sperare in un incrocio di risultati che consenta di rovesciare il tavolo, all'ultima, contro il Liverpool.Recuperato Romagnoli, mancheranno ancora Tomori, Calabria, Rebic e Maignan. Ma anche Leao non è al meglio. I rossoneri devono pensare a come giocavano all'andata con l'Atletico prima della sciagurata espulsione di Kessie: solo così possono credere al miracolo