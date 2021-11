Atterraggio d'emergenza a Linate per un volo privato diretto in Egitto

Lo scalo di Linate

Era decollato da Malpensa alle 7.56, diretto in Egitto. Ma durante le prime fasi di volo ha dichiarato lo stato d'emergenza per problemi al carrello. Così la macchina dei soccorsi si è messa in moto e l'aereo privato, un Cessna 560 Citation XLS+, è riuscito a effettuare l'atterraggio di emergenza alle 9.15 a Milano Linate, dove erano stati subito sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo, per lasciare la pista completamente libera. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo - registrato a San Marino - aveva coperto più volte la tratta Milano-Il Cairo negli ultimi giorni, oltre ad altre tratte internazionali.



L'atterraggio di emergenza sarebbe avvenuto senza problemi e senza alcun ferito, nonostante i momenti di allerta e tensione. Ancora vivo il ricordo del terribile schianto del 3 ottobre scorso quando un velivolo privato poco dopo il decollo da Linate era precipitato su una palazzina vuota a San Donato Milanese. Per il pilota e i sette passeggeri non c'era stato scampo.