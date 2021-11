Inter, che impresa

La gioia dei nerazzurri a fine partita

Vittoria di forza e di carattere, con brividi nel finale, per l'Inter che batte in rimonta il Napoli 3-2 grazie ai gol di Calhanoglu, Perisic e Lautaro, dopo l'iniziale vantaggio di Zielinski (vana la perla di Mertens nel finale). Miracoloso anche Handanovic in pieno recupero sul tiro di Mario Rui da due passi.

Primo ko in campionato quindi anche per la squadra dell'ex Luciano Spalletti, arrivato a meno di 24 ore dal primo incassato dal Milan. Partenopei e rossoneri restano in vetta alla classifica a pari punti, ma ora gli uomini di Inzaghi sono lì a -4.



Grande la soddisfazione a fine partita di mister Inzaghi: "Era una partita chiave del nostro campionato, abbiamo battuto meritatamente una squadra fortissima, abbiamo fatto un grande match, i ragazzi se la sono meritata. Nel finale abbiamo sofferto un pochettino come è normale che sia con una squadra come il Napoli". E sui brividi nel finale, aggiunge: "E' normale in partite delicate così sul 3-2 e con 8 minuti di recupero, che subentri un po' di paura, venivamo da partite importantissime perse per un soffio".