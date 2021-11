Cervo nel parco

Proseguono le ricerche per individuare il cervo che, da più di una settimana, vaga nel parco della villa reale di Monza. In campo anche un drone con telecamere termiche e foto trappole per ricostruire gli spostamenti. I frequentatori del parco sono invitati a non avvicinarlo e a tenere gli animali al guinzaglio per non spaventarlo.