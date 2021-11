Champions: Dzeko trascina l'Inter

Edin Dzeko

A San Siro l'Inter getta alle spalle i ricordi del passato e archivia la pratica Shaktar Donetz con un netto 2-0. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Inzaghi ha sempre controllato il gioco e costruito molto senza però riuscire a segnare, nella ripresa è stato dominio assoluto. Dzeko si è svegliato al 61° e in 5 minuti ha segnato la doppietta della vittoria. Il primo gol con un tiro dal limite dopo una ripartenza di Perisic. Il raddoppio del centravanti bosniaco con un colpo di testa su assist di Perisic, il migliore in campo. Lo Shakthar nelle ultime tre partite con l'Inter era sempre riuscito a non prendere gol. Questo risultato, unito al successo per 3-0 del Real Madrid sul campo dello Sheriff, vale per i nerazzurri la qualificazione agli ottavi di Champions, che mancava dal 2013.