Il Governo ipotizza un giro di vite per i non vaccinati

Pronto Soccorso del Policlinico

L'imminente incontro tra presidenti di Regione e governo sul nuovo decreto punta a contenere i contagi di Covid in vista delle vacanze di Natale. Allo studio il super green pass, che dovrebbe essere concesso solo ai vaccinati, precludendo così a chi non lo è l'accesso a bar, ristoranti, cinema e altri luoghi di socializzazione e divertimento. Da decidere la durata del nuovo certificato, che sarà abbreviata a meno di 12 mesi: 9 o forse 5. Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, il governo non sembra intenzionato al momento a introdurlo.



Il governo sta comunque studiando se imporre la terza dose ad alcune categorie, come insegnanti e forze dell'ordine, mentre per personale sanitario e delle Rsa appare ormai scontato. Restrizioni e divieti scatterebbero a partire dalla zona arancione. In visita a Milano per un evento in Fiera il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: "Credo che non vada inficiato lo sforzo che i cittadini hanno fatto per indebolire il virus. L'obiettivo è non alzare la tensione in un momento in cui la protesta esplode in Europa, ma sembra più contenuta in Lombardia".

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini

La Lombardia per ora resta bianca, con i dati però che continuano a peggiorare: l'incidenza dal 20 novembre ha raggiunto quota 100 casi ogni 100 mila abitanti (il limite sarebbe 50) e continua a crescere di giorno in giorno. Ultimo dato è di 107 contagi ogni 100mila abitanti. Restano sotto le soglie da zona gialla i ricoveri, ma soprattutto quelli nei reparti ordinari covid salgono molto velocemente: 686 al 22 novembre (+20 rispetto a al giorno prima).

La crescita dei ricoveri Covid nei reparti ordinari in Regione

La Regione ha appena reso noto uno studio, che sarà pubblicato a dicembre sulla rivista inglese Epidemics, e che permette di stabilire che il Covid circolava già a gennaio 2020 in tutte le province lombarde.