Obiettivo centomila vaccinazioni al giorno. Ma i ricoveri aumentano

Un bimbo riceve una dose di vaccino anticovid

Obiettivo, 100mila somministrazioni al giorno: la campagna vaccinale lombarda torna a pieno ritmo. Le prenotazionirisalgono anche per la prima dose: 3600 in un giorno. Le agende saranno riaggiornate consentendo di anticipare gli appuntamenti già fissati per la terza dose.



Prima di Natale anche centri appositi per le vaccinazioni pediatriche. Alla lunga diretta social organizzata dalla Regione per rispondere ai dubbi dei cittadini intervengono Guido Bertolaso, Giuseppe Remuzzi, Sergio Abrignani e Mario Mantovani



Nel nuovo bollettino, 851 positivi, 8 decessi e 36 ospedalizzazioni in più. Nei reparti ordinari i pazienti covid superano il 12% del totale, nelle terapie intensive il 6%. Si avvicinano le soglieche farebbero scattare la zona gialla.



Servizio di Valentina David