Eitan, arrestato a Cipro il complice del nonno

Il nonno del piccolo Eitan

Arrestato a Cipro Alon Abutubul, l'uomo ricercato per il rapimento del piccolo Eitan Biran.



Il 45enne israeliano è accusato di essere l'autista che ha aiutato Schmuel Peleg a rapire il piccolo la scorsa estate. Abutubul, ex militare e già appartenente alla nota agenzia di contractor “Black Water”, è stato individuato nella città di Limassol tramite localizzazione del telefono cellulare, grazie alla collaborazione tra le forze dell'ordine italiane e la polizia cipriota.



Era stata la Procura di Pavia a chiedere l'arresto dei due presunti responsabili del rapimento di Eitan: oltre all'autista, il nonno paterno del bimbo (unico sopravvissuto alla strage del Mottarone), ma Tel Aviv non ha aderito a tutte le parti della convenzione che regola le estradizioni, pertanto nel suo caso viene ritenuto complicato un via libera da parte delle autorità israeliane.