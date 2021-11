"L'ergastolo lo abbiamo noi in famiglia"

Le scarpe rosse, simbolo della violenza sulle donne all'Ortica, a Milano

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, da Curno (Bergamo) la testimonianza di Deborha. Tre anni fa il cognato uccise sua sorella. La famiglia chiede che siano potenziati i fondi per i Centri antiviolenza.



In crescita i numeri dei femminicidi anche nella nostra regione. Donne ferite o uccise per mano quasi sempre di mariti, fidanzati o ex. In Lombardia già 11 vittime nel 2021, residenti in grandi centri ma anche in piccoli comuni.