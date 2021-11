Gls indagata per frode fiscale

Un furgone

La multinazionale della logistica Gls è indagata per una presunta frode fiscale. Ad aprire il fascicolo è stata la procura di Milano, che ha iscritto sul registro le società italiane del gruppo oltre ad alcuni procuratori e a un commercialista. L'ipotesi è dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.



Nella sostanza, per gli investigatori, che hanno perquisito alcune sedi italiane del gruppo, la società avrebbe utilizzato cooperative a vita breve, rappresentate da prestanome, che non pagavano tasse e contributi ai lavoratori.



Il gruppo, che fa parte delle Poste britanniche, in una nota ha confermato le perquisizioni e ha spiegato di aver "offerto la più ampia collaborazione fornendo tutti i documenti e le informazioni richieste". Poi ha concluso di attendere gli approfondimenti necessari da parte della magistratura, "consapevole della correttezza del proprio operato".