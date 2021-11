Notte di Halloween: 17enne accoltellato a Milano

Controlli sull'Alzaia del Naviglio (archivio)

Voglia di festeggiare, tantissimi giovani in strada, tante le chiamate di soccorso, pesante il bilancio della notte di Halloween.

L'episodio più grave qualche minuto prima delle 5 di questa mattina alla periferia est di milano, in viale Ungheria angolo Mecenate, un 17enne italiano è stato accoltellato alla schiena. Sul posto auto medica e l'ambulanza che lo ha trasportato in codice rosso al San Raffaele. Il giovane è sempre rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la polizia che ha sentito alcuni coetanei del ragazzo ferito che hanno chiamato il 112.

Ed è stata una notte di super lavoro per i soccorritori: dalle 21 di ieri sera alle 6.30 quasi 650 chiamate all'Agenzia regionale emergenza urgenza, con picchi di 75 in contemporanea. Il 90 per cento degli interventi è relativo all'abuso di alcol.