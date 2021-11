Inter: obiettivo vittoria

i nero azzurri

Nerazzurri in trasferta alle 21 a Tiraspol in Moldavia per il ritorno contro lo Sheriff, già battuto a San Siro 3-1. Per l’Inter potrebbe essere l’occasione per tornare a vincere due partite di fila in Champions, come non accade dal 2018.

Non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia d'attacco dell'Inter. Nonostante la doppietta con l'Udinese Correa dovrebbe farsi da parte a beneficio di Dzeko e Lautaro Martinez.

Per il resto ci sono chance di vedere subito in campo Vidal e Dimarco, in ballottaggio con Chalanoglu e Bastoni, con Inzaghi costretto a dosare le forze in vista del derby di domenica sera che potrebbe rilanciare o ridimensionare le ambizioni dei campioni d'Italia.