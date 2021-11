Lautaro c'è, Sanchez probabilmente no: l'Inter a pochi giorni dal big match contro il Napoli sembra aver scongiurato il peggio. Le condizioni fisiche di Lautaro Martinez avevano preoccupato dopo che l'argentino era stato sostituito alla fine del primo tempo della sfida contro il Brasile per i falli subiti. Una sua assenza, con Edin Dzeko che al momento continua ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo, avrebbe significato emergenza vera a pochi giorni dallo scontro al vertice con la squadra di Spalletti. Pare invece che il bomber argentino stia bene. Probabile problema muscolare invece per Alexis Sanchez uscito infortunato con la maglia del Cile. Lui e De Vrij saranno gli assenti praticamente certi di domenica, mentre nei prossimi giorni si valuteranno gli altri giocatori non al meglio della condizione.