La riqualificazione di Viale Molise

controlli vigili urbani

Aggredito, ferito al volto. Ancora li in mezzo alle palazzine di viale Molise, sgomberate mercoledì dalle forze dell'ordine. Vittima un senza dimora che voleva trascorrere la notte. Mentre gli abitanti del quartiere denunciano scippi di cellulari, portafogli e borse davanti alla fermata dell'autobus e il racket dei posti letto a pagamento: una situazione diventata insostenibile, dicono. Ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza che potrebbero durare almeno 45 giorni: rimozione di suppellettili e spazzatura, interventi per murare le finestre e piombare le porte. La Protezione Civile installerà alcune torri faro per assicurare l'illuminazione del complesso mentre l'operatore vincitore del concorso e Sogemi garantiranno la sorveglianza in attesa che si riqualifichi l'area e si costruisca l'Istituto Europeo del Design.



Il reportage dal quartiere di Elisabetta Santon