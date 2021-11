Ognissanti, Delpini: "non rassegnarsi alla mediocrità"

L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini

Solenne Pontificale nel Duomo di Milano per la festa di tutti i santi. Festa della santificazione universale perché, ricorda l'arcivescovo Mario Delpini celebrando la messa, il male non diventa bene, ma in ogni situazione è possibile amare, cioè crescere nel bene. strada di santità quotidiana. "Respingiamo la tentazione di rassegnarsi alla mediocrità per liberare la vita dei discepoli di Gesù dalla malinconia dei rinunciatari" dice l'Arcivescovo. Dunque rompere i pregiudizi: nessuno è escluso dalla santità , qui ora in questa vita, l'impegno da rinnovare nella giornata che per la Chiesa cattolica introduce alla memoria dei defunti, alla speranza che si fa certezza della vita eterna. Il Paradiso, dice Delpini, non è una favola per bambini.



Nel pomeriggio l'Arcivescovo celebrerà la prima messa per i defunti al cimitero monumentale. Domani visiterà e pregherà in tutti i cimiteri di Milano.



Il servizio di Donatella Negri