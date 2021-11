Ritrovato senza vita l'escursionista disperso nella bergamasca

L'elicottero che ha individuato Salvioni

È stato ritrovato questa mattina senza vita Gianpaolo Salvioni, l'uomo di 68 anni disperso da sabato nella zona del Timogno, nella bergamasca. Secondo una prima ricostruzione sarebbe scivolato in un canale tra Cima Avert e il Sentiero dell'Orso, a circa 1700 metri di quota. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, ma purtroppo per l'escursionista non c'era più niente da fare.

Il corpo è stato individuato dopo giorni di ricerche grazie all'elicottero della Guardia di Finanza che ha rintracciato il segnale del suo telefono cellulare. Più di settanta i volontari impegnati per giorni nelle ricerche, rese difficili fino a questa mattina da maltempo.