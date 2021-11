Un caso positivo, saltano due concerti alla Scala

il Teatro alla Scala di Milano

A causa di un sospetto positivo al Covid nella Staatskapelle Berlin, sono stati rimandati a data da destinarsi i concerti diretti da Daniel Barenboim questa sera (mercoledì 3 novembre) e domani al teatro alla Scala "per effettuare le necessarie verifiche e per garantire la massima sicurezza di tutti; orchestra, maestranze scaligere e pubblico". La Scala lo ha annunciato aggiungendo che "il Maestro Barenboim si è reso disponibile a esibirsi in un recital al pianoforte domani sera alle ore 20 eseguendo le tre ultime Sonate di Beethoven".