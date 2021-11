Allarme cattedre scoperte nelle scuole milanesi

Lezione in una scuola di Milano

A un mese e mezzo dall'inizio delle lezioni, quasi nella metà delle scuole milanesi mancano ancora insegnanti. Ne mancano molti nel 15% degli istituti. A fornire i numeri, un sondaggio del gruppo Priorità alla scuola, che ha raccolto le segnalazioni di 700 famiglie. 243 gli istituti analizzati nel capoluogo di regione, tra infanzia, primarie e secondarie di primo grado. In una scuola su 5 il corpo docenti non era completo all'inizio delle lezioni; e quasi in una su due non lo è ancora.



C'è grave carenza anche di insegnanti di sostegno, nel 12% degli istituti mancano ancora nella seconda metà di ottobre. Il 15% delle scuole li ha inseriti in ritardo. Queste percentuali aumentano notevolmente se pulite dal 25% di intervistati che non risponde poiché non necessita del servizio.





I grafici del sondaggio di Priorità alla scuola

Situazione critica anche per il tempo pieno. A Milano, in una scuola primaria su 4 (su 112 valutate), è partito in ritardo e nel 4% delle scuole, ancora nella seconda metà di ottobre, non è stato proprio attivato.



A complicare tutto si aggiungono le quarantene Covid: secondo l'ultimo monitoraggio della regione sono 104 le classi in isolamento a Milano, con 76 tra docenti e operatori scolastici obbligato a stare a casa. Proprio su questo è attesa a breve, forse già oggi, una nuova direttiva dal governo: intere classi, insegnanti inclusi, andranno in quarantena solo in presenza di almeno 3 alunni positivi. E ai docenti potrebbe essere data priorità per ricevere la terza dose di vaccino.